Stéréo Club - Emission 02 (partie 2)

Plus qu'une chanson avant de découvrir quelle équipe va remporter la finale. Anggun et Gérémy Crédeville sont face à Anne Sila et Michaël, Mentissa. Finalement c'est Anguun et Gérémy qui gagne la première manche ! Pour la deuxième manche, c'est Natoo, Alex Ramirès, Kimberose, Maxime Gasteuil, Roméo Elvis et Kungs qui viennent pour faire gagner de l'argent à leurs associations. Après les 4 épreuves, Natoo, Alex Ramirès, Kimberose et Maxime Gasteuil se retrouve en finale ! Quel duo remportera la Manche 2 ? Stéréo Club Episode 02 partie 2.