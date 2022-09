Stuart Little

Cinéma

COMEDIE, ANIMATION, AVENTURE- Alors que la famille Little s'apprêtait à adopter un enfant, c'est finalement Stuart une petite souris intrépide et attachante qui vient agrandir la famille. Entre Georges, son grand frère humain qui n'est pas ravi de devoir partager ses parents avec un frère souris et Snowbell, le chat de la famille qui ferait bien de Stuart son dessert, difficile pour le nouveau membre de la famille Little de faire sa place.