Studytracks Awards 2023

Chanson • Divertissement

Pour lutter contre le décrochage scolaire, Studytracks, en partenariat avec la Fondation TF1, a organisé la deuxième édition des « STUDYTRACKS AWARDS » coanimés par MICHOU, son manager BABAKAM, JOEYSTARR, CUT KILLER. Studytracks est une application gratuite qui permet aux élèves, du primaire au lycée, d’apprendre et réviser leurs cours en chansons grâce à un catalogue de 650 morceaux pédagogiques en français sur toutes les matières. Conformes au programme officiel, les textes sont rédigés par des enseignants certifiés. Ils sont ensuite interprétés par un collectif de plus de 70 artistes mobilisés dont Fianso, Joyce Jonathan, Black M, Anggun, Koba Lad etc …