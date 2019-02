Super Bowl LIII - New England Patriots - Los Angeles Rams

Pour la première fois, TF1 propose l’un des évènements les plus importants du Sport US, la finale de NFL, le SUPER BOWL LIII , le dimanche 3 février à Minuit, en direct d’Atlanta ! Le SUPER BOWL est l’un des évènements les plus regardés au monde avec la Coupe du Monde de Football ou encore les Jeux Olympiques. Quelle équipe succèdera aux EAGLES de Philadelphie ? Avec les finales de conférences AFC et NFC qui auront lieu le 20 janvier prochain, quatre équipes peuvent encore prétendre au titre suprême tant convoité de l’autre côté de l’Atlantique, à savoir : Kansas City Chiefs New England Patriots New Orleans Saints Los Angeles Rams Le Super Bowl, c’est également un show attendu à la mi-temps de la rencontre. Cette année, le groupe Maroon 5 accompagné des rappeurs Travis Scott et Big Boi. Ce show unique sera diffusé à 02h20 du matin en exclusivité en clair sur TF1.