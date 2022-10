INEDIT SUPER WINGS SAISON 7

Ils sont de retour dans une septième saison dès le lundi 14 novembre vers 7h10

Dans cette septième saison, de nouveaux personnages aussi gentils que déterminés viennent apporter leur aide aux Super Wings et aux Super Minis : Ellie et Mini Ellie, Jerome et Mini Jerome, Shine et Mini Shine, mais aussi Marc, le camion à ordures !



Par ailleurs, nos Super Minis améliorent leurs performances et font profiter les Super Wings d’une option imparable ! En effet, en se combinant à Jett et ses amis, ils peuvent leur donner accès à un nouvel équipement et à des fonctionnalités incroyables ! Ensemble, ils deviennent ultra-efficaces !



Nos petits héros peuvent maintenant voyager dans le plus mignon des camping-cars : la mini base des Super Minis ! Elle leur permet d’explorer le monde et de se faire de nouveaux amis !



Bienvenue dans les toutes dernières aventures des Super Wings et des Super Minis !



Découvrez le premier épisode en avant-première sur MYTF1 MAX le lundi 7 novembre.