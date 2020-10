Super Wings Saison 5 inédite : Super Minis

La saison 5 décolle à partir du Lundi 2 Novembre sur TFOU vers 7H20 et en replay sur MYTF1

Jett, l’avion rouge plein d’entrain, voyage avec son équipe, les Super Wings, pour livrer des colis à des enfants aux quatre coins du monde. Partant à la découverte de nouvelles cultures, cette 5e saison introduit de petits acolytes surprenants : les Super Minis ! Ces « mini-moi », qui suivent chaque membre des Super Wings, sont d’adorables petits véhicules capables de se changer en appareils utiles pour les livraisons. Ce sont de parfaits compagnons, drôles et serviables !



Les nouveautés ne s’arrêtent pas là ! Faisons la connaissance de nouveaux Super Amis : Léo, une super voiture capable de voler, et Sunny, une nouvelle recrue ultra positive qui adore chanter et danser, et dont le sourire est super contagieux !



Notre équipe va aussi devoir faire face à Théodore, un fanfaron de première qui n’hésite pas à se mettre en travers des missions des Super Wings pour leur voler la vedette.



De nouveaux Super Accessoires vont aider nos amis dans cette nouvelle saison. Aucun obstacle ne résiste à la combinaison robot de Jett et Donnie. Une base spatiale nous promet de découvrir de nouveaux horizons, au-delà même de notre planète et de notre époque !



Découvrez un épisode en avant -première sur MYTF1 dès le lundi 26 octobre.