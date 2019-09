Super Wings Supercharge saison 4 inédite sur TFOU

A partir du lundi 14 octobre vers 7H15 sur TFOU « ACTIVEZ LE SUPER BOOST ! » Jett, l’adorable petit avion rouge, repart en mission tout autour du monde !

Dans cette nouvelle saison, Jett et sa bande seront encore plus efficaces grâce à leur nouvelle base située dans les airs, World Aircraft. A la pointe de la technologie et surtout hypermobile, cette base est aussi dotée de roues pour pouvoir atterrir si besoin. Cette nouvelle maison plaît vraiment à l’équipe et aux dernières recrues, Crystal et Bucky.

Découvrez Jett et les Super Wings comme vous ne les avez jamais vus ! Si une mission se corse, ils peuvent maintenant activer un nouveau mode, Supercharge, qui les transforme en superhéros. Beaucoup plus forts, ils sont prêts à relever n’importe quel défi !

Cette saison est toujours aussi riche en action, en aventure mais aussi en fantaisie. L’imprimante 3D de Storm, le nouvel ingénieur en chef, fait des miracles ! Elle crée des jouets qui répondent aux envies les plus extraordinaires des enfants. Une robe de princesse ? Oui, mais qui lance de la neige par les manches !

Rendez- vous le lundi 7 octobre sur MYTF1 pour découvrir le premier épisode en avant-première.