Super Wings - Cap sur la préhistoire - II

Grâce à Urk, Margot rencontre enfin un vrai mammouth. Mais il s'agit d'un bébé, et il est effrayé par les Super Wings. Sa maman arrive, furieuse, et les pourchasse. Après cette course-poursuite, elle tombe dans un trou dans lequel elle reste coincée. Jett veut faire appel aux Super Wings mais son télé-communicateur de fonctionne pas à la préhistoire… Margot a une idée: dessiner cette mésaventure sur la paroi de la grotte. Heureusement, dans le présent, Jimbo visite la grotte et comprend tout de suite le message inscrit dans la roche…