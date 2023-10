Super Wings - Cuisine dans l'espace

Jett s'envole pour Moscou, en Russie, et livre un cuiseur à vapeur spécial à une fille nommée Sasha. Elle est cuisinière et veut utiliser le le cuiseur vapeur pour faire des pelmenis, une boulette russe. Elle veut les cuisiner pour son père, qui travaille sur la station spatiale internationale. Elle s'envole avec Jett vers l'ISS, mais les choses tournent mal lorsqu'une trappe cède et que toutes les boulettes flottent dans l'espace. Jett et Sasha décollent à leur suite, mais ils voient ensuite des comètes se diriger vers eux.