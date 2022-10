Super Wings - En route pour la Chine

Peiru et son père font une randonnée le long de la Grande Muraille de Chine à Pékin. Les fortes chutes de neige ont rendu la Grande Muraille difficile à traverser. Peiru commande donc un équipement de randonnée d'hiver pour faciliter leur ascension. Jett se joint à leur randonnée, mais lorsqu'il essaie de récupérer le téléphone de Peiru, alors qu'ils sont attachés ensemble, les trois randonneurs s'emmêlent et roulent le long de la Grande Muraille, accumulant de plus en plus de neige au fur et à mesure. La situation a fait boule de neige, littéralement ! On dirait un travail pour les World Guardians !