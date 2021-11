Super Wings - Jett, laveur de voitures

"Un garçon, HENRI, se voit offrir un camion-jouet par son étourdit de père. Il se salit, et son père demande l'aide aux SuperWings lorsque le lave-auto de sa ville, Banff au Canada, tombe en panne et qu'ils ne peut pas nettoyer le camion sale. Jett leur apporte un kit de lavage de voiture et ensemble ils lavent toutes les voitures/camions sales de la ville. Les ennuis surviennent lorsqu'ils essaient de laver un camion à ordures très sale et l'énorme quantité de bulles de savon nécessaire à la tâche fait que le camion à ordures part en vrille dans la rue. Le camion à ordures devient incontrôlable et tombe dans les Rockies en laissant une traînée d'ordures et de bulles dans son sillage. Dizzy arrive pour aider et elle s'équipe, ainsi que Jett et Henri, d'un aspirateur et d'un dispositif de remorquage, et en un rien de temps ils ont nettoyé le désordre de la montagne.