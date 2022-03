Super Wings - Kimba le lionceau

Un garçon nommé Joy vit au Kenya. Quelque chose de surprenant se produit dans son village. Des animaux sauvages du parc national se sont échappés et font des ravages dans le village ! Joy appelle Jett à l'aide et ils parviennent à ramener les animaux au parc national. Jett découvre que celui qui sème la pagaille dans le parc national est... Golden Boy ! Joy, Jett et les animaux travaillent ensemble pour faire sortir Golden Boy du parc.