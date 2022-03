Super Wings - La chasse au trésor

Jett livre un attrape-griffes à Marcia, une petite fille jouant à un jeu de chasse au trésor dans lequel elle cherche des notes de trésor cachées dans le parc national de Rio Abiseo au Pérou. Nos Super Wing l'aide dans sa recherche et trouvent un billet, mais celui-ci est arraché par les singes hurleurs à queue jaune qui vivent dans le parc. Une course-poursuite s'ensuit : la note est déposée dans une fissure entre des pierres anciennes. Jett et Marcia enquêtent et découvrent une chambre cachée remplie d'un véritable trésor. Mais ce trésor est gardé par un grand serpent Anaconda qui semble particulièrement intéressé par le coffre à trésor que Marcia a ramassé. Jett appelle les World Guardians et Paul arrive pour fournir une amélioration du pouvoir des animaux. Nos héros évitent le serpent, puis le libèrent lorsqu'il se retrouve piégé, mais le serpent est toujours à la recherche du coffre au trésor. Quel est le secret qui s'y cache, et Marcia parviendra-t-elle un jour à mettre la main sur une note de trésor ?