Super Wings - La Déesse de la Lune

Jett livre des gâteaux de lune fleuris à Meilin, une jeune fille qui veut célébrer le festival du Moyen-Automne en laissant un cadeau à la Dame de la Lune, qui descendrait de la lune selon le folklore chinois. Golden Boy, affamé, se déguise en Dame de la Lune et, avec l'aide de Golden Wheels, ils volent une table de cadeaux. Jett et Meilin courent pour sauver les friandises et Jett est obligé de faire un sauvetage d'urgence quand certains des gâteaux sont tombés sur le sol. Les World Guardians et Donnie sont envoyés pour aider, libérant le pouvoir de la Terre pour affronter Golden Boy et Golden Wheels dans une confrontation sur le belvédère de Longquan Rock au Mont Chaoshan. Jett, Donnie, et MEILIN sont plus malins que les fauteurs de trouble et récupèrent les mooncakes, tout en se retrouvant face à face avec quelqu'un qui ressemble beaucoup à la Dame de la Lune ...