Super Wings - La fête du citron

Jett s'envole pour l'île Sainte-Marguerite, au large des côtes françaises, et livre un bateau gonflable à un garçon nommé Emile. Emile a besoin du bateau pour apporter une statue géante de robot qu'il a fabriquée à partir de citrons pour être un char dans une parade dans la ville de Menton où se déroule la Fête du Citron annuelle. Mais les choses tournent mal quand le robot coule et s'emmêle dans les algues. Donnie arrive pour leur venir en aide, grâce à son pouvoir de fer, il transforme la création d'Emile en un sous-marin jaune citron et l'amènent à la parade pour perpétuer la tradition du tradition du char citron !