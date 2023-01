Super Wings - La pastèque géante

Un garçon et son père à Gwangju en Corée doivent apporter une pastèque géante qu'ils ont cultivée dans leur ferme en montagne pour un concours en ville. Jett livre un toboggan géant pour les aider, mais la pastèque rebondit hors du toboggan et cause un désastre en renversant des rochers rares connus sous le nom de Seoseokdae qui sont très spéciaux dans la région. L'environnement précieux doit être protégé et le traditionnel concours de pastèques doit être sauvé ! Cela ressemble à un travail pour les World Guardians!