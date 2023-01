Super Wings - La pizza géante

Un avion de passagers à destination de l'Italie doit effectuer un un atterrissage d'urgence sur le World Aircraft. Pendant que l'avion est en réparation, les SuperWings doivent accueillir les passagers alarmés, et désorientés. Lorsque Lime propose de leur préparer un repas pour leur remonter le moral, Mano, un jeune garçon passager, fait une suggestion populaire : la pizza ! Mais il va falloir une GRANDE pizza pour les nourrir tous ! Mano, un grand fan des SuperWings, propose avec enthousiasme d'aider Lime à cuisiner. Mais il a besoin d'un uniforme de chef approprié... que Jett, dans la plus courte livraison de tous les temps, lui donne. Mais quand les SuperPets veulent devenir assistants pizzaïolos, les choses se gâtent un peu... Ce qui provoque un dangereux tsunami de pâte à pizza ! Heureusement, les World Guardians sont là pour sauver la situation ! ... ET World Robot est en mesure de transformer l'océan de pâte en la plus grande pizza de l'histoire - en la cuisant à la perfection au-dessus du Vésuve en Italie.