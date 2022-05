Super Wings - La policière débutante

"Maggie veut créer un duo policier-copain avec son animal de compagnie, Kiki le chihuahua, et aider les gens dans le besoin. Ainsi, Jett livre des costumes de police pour Maggie et Kiki et les rejoint ensuite pour patrouiller dans la ville. ville. Après un début un peu difficile, l'équipe de patrouille trouve un couple qui a besoin d'aide pour trouver Stonehenge, le célèbre et ancien cercle de pierres, Golden Boy remarque leur bonne action et tente de faire mieux que la patrouille. Mais ce que Golden Boy fait vraiment, c'est gâcher Stonehenge... et mettre les autres en danger ! On dirait un travail pour les gardiens du monde !