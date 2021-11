Super Wings - L'apprentie pompier

Jett livre un costume de pompier à une fille nommée Lydia dont la maman est pompier dans la forêt amazonienne. Lydia est très fière de sa maman pompier et veut en être une comme elle un jour. un jour. Pendant que sa maman est partie pour une mission, Lydia a la possibilité de devenir un pompier cool et faire une démonstration d'un exercice d'évacuation de forêt à ses amis. Puis, lorsqu'une véritable urgence incendie se produit, les SuperWings et Lydia doivent se transformer en pompiers. Les SuperWings et Lydia doivent passer en mode World Guardians pour sauver la forêt tropicale et ses animaux.