Super Wings - Le dino danois (partie 1)

Lors d’une visite au musée d’histoire naturelle de Copenhague, Noah, jeune garçon passionné par la robotique et les dinosaures se retrouve face à un tyrannosaure en chair et en os ! Aidé de son robot dinosaure, il tente de calmer Tyranna mais face à l’ampleur de la mission, il fait appel aux Super wings ! Jett et Dizzie s’envolent alors vers la capitale du Danemark pour aider Noah à remonter le cours du temps jusqu’à l’époque des dinosaures pour replacer ce dernier dans son milieu naturel.