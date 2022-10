Super Wings - Le festival de montgolfières

Jett livre une énorme épée gonflable à Neele, un accessoire pour la version en ballon du légendaire combattant de dragon Siegfried qu'elle fait voler avec son père au festival annuel de ballons. Malheureusement, Golden Boy et Golden Wing sont également présents, avec leur ballon dragon gonflable et fumigène ! Lorsque Jett s'emmêle dans les cordes du ballon, il doit demander de l'aide à Dizzy et Neele et les SuperWings doivent passer en mode World Guardians pour débarrasser le ciel de la fumée et arrêter les pitreries du Golden Boy.