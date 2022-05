Super Wings - Le guide de survie

Ratu et son père sont excités à l'idée d'un "défi de survie" sur l'une des îles désertiques des îles Fidji, mais ils ont oublié d'apporter leur guide de survie pour leur apprendre à filtrer l'eau ! Pas de problème. Jett leur livre le guide pour qu'ils puissent filtrer l'eau des flaques d'eau ! Mais un groupe de frégates s'intéresse au seau d'eau et s'envole avec. Alors que la bande les poursuit, ils rencontrent une vision étrange - un avion délabré fait de divers morceaux de l'équipement de camping de Ratu et piloté par un Golden Boy en détresse ! Golden a été cloué au sol par un orage et veut absolument quitter l'île par tous les moyens ! Jett appelle Donnie pour aider Ratu à récupérer son équipement avec la puissance du fer et ensemble, ils sont capables de récupérer les biens volés de Ratu et reconstruire son campement - tandis que Golden Boy finit par s'échouer sur une autre île !