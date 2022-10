Super Wings - Le monstre de Singapour

Un garçon appelé Riley est à Singapour pour rendre visite à une amie, une une fille nommée Lifen qui est une star de cinéma locale. Ils veulent faire un film de monstres avec Riley comme réalisateur et Lifen comme vedette. Golden Boy est un grand fan de Lifen et veut être dans le film avec elle. Il se transforme pour devenir beaucoup plus grand et obtient le rôle du monstre. Jett livre un énorme costume de monstre et Golden Boy l'enfile sans que Jett ne voie que c'est lui. Mais le mauvais comportement de Golden Boy le trahit bientôt et cause des problèmes de la taille importante du monstre. C'est maintenant au tour des Superwings de sauver le film et l'un des sites les plus célèbres de Singapour : le Marina Bay Sands !