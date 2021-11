Super Wings - Le super assistant des Superwings

Finnley, un Super Fan des SuperWings et gagnant de la "l'expérience de livraison en 1 jour", il va au World Aircraft pour faire une livraison avec Jett. La livraison les emmène à Shanghai, en Chine, où une jeune fille nommée Yenching a besoin d'une caméra d'action pour filmer une vidéo de cuisine où elle prépare un plat traditionnel à base de porc appelé Dongporou. Elle filme sa vidéo dans un restaurant à Hangzhou, où le Dongporou est devenu célèbre. Jett a du retard pour livrer son paquet chez elle, alors il essaie de la rencontrer à la gare. Jett la rate encore une fois, alors il tente de prendre le train à grande vitesse et d'arriver au restaurant restaurant à Hangzhou avant Yenching. Mais les choses tournent mal et Jett finit par briser ses boosters et ne peut plus pouvoir voler. Tony lui vient en aide et, grâce à son pouvoir du fer, amène Jett et Finnley au restaurant juste à temps et sauve la vidéo de cuisine de Yenching ! Maintenant tout le monde va apprendre à à faire du Dongporou !