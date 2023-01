Super Wings - Le super assistant des Superwings

Niphavanh a besoin d'un grand panier de fleurs pour That Luang, le plus grand festival du Laos. Là-bas, Niphavanh fera le tour du monument Pha That Luang et fera un vœu spécial : visiter l'espace ! Jett s'exécute, comme toujours, mais des complications surviennent lorsque Golden Boy se rend lui aussi à That Luang. Il souhaite avoir son propre quartier général, et le Pha That Luang en or fait l'affaire. Dans un casse aux proportions monumentales, Golden Boy essaie de voler le Pha That Luang. Jett peut-il arrêter Golden Boy ? Le souhait cosmique de Niphavanh se réalisera-t-il ? On dirait un travail pour les World Guardians !