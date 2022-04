Super Wings - Le Superwings légendaire (1ère partie)

Jett est excité car il est prêt à faire sa 300e mission et s'il réussit, il entrera dans le SuperWings Hall of Fame et deviendra un Super Wing légendaire. Le World Aircraft reçoit un appel d'Eric, un garçon qui vit au Groenland. Jett arrive et aide Eric à couper la glace sur un iceberg qui, selon le garçon, contient un dinosaure à l'intérieur. Golden Boy et Golden Wheels se montrent et volent l'iceberg. Jett et Eric les poursuivent et se battent pour l'iceberg. qui finit par libérer le dinosaure à l'intérieur...