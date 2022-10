Super Wings - Le trésor du Prince

Abu va vivre l'aventure de sa vie ! Explorer les fouilles de Petra en Jordanie avec son oncle archéologue chasseur de trésors. Mais il y a un gros problème : il a oublié d'apporter l'un de ses précieux robots jouets. Il ne va jamais quelque part sans au moins l'un d'entre eux ! Mais les SuperWings sauvent la situation ! Jett livre à Abu un tout nouveau jouet et reste dans les parages pour une véritable chasse au trésor ! Bien sûr, il y a beaucoup d'aventures et de périls en cours de route... Et un trésor très inattendu attendant d'être trouvé par le jeune archéologue et ses amis World Guardians !