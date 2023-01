Super Wings - Le village miniature

Jett s'envole pour Hambourg afin de livrer une paire de mini-aspirateurs pour aider Lars et son père à nettoyer un déversement de pop-corn sur leur impressionnant village miniature. Mais ils rencontrent des problèmes lorsqu'ils ont du mal à atteindre le pop-corn se trouvant à l'intérieur du tunnel ferroviaire du village. Astra les aide en utilisant son rayon réducteur pour les miniaturiser. Le pop-corn est évacué du tunnel et nos petits héros décident de faire un tour de petit train dans le village, attirant l'attention du chat de Lars, Loki. Jett est piégé et le chat menace de détruire accidentellement le village, Tony arrive avec une Superball en fer pour les propulser dans le World Aircraft afin de sauver le village miniature de la destruction.