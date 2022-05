Super Wings - Les lions de mer

Une fille nommée Bella est impatiente de jouer au basket-ball avec son père dès qu'il aura fini de décharger un conteneur de fruits d'un bateau amarré au quai 39 de San Fransisco. Mais des otaries enjouées font que le conteneur déverse tous ses fruits dans le port. Jett livre deux grands filets pour aider Bella et son père à ramasser les fruits dans le port, mais les otaries enjouées et les lions de mer pensent que c'est un jeu et causent encore plus de problèmes jusqu'à ce que nos héros trouvent la solution idéale : transformer le travail de cueillette des fruits en un jeu auquel tout le monde peut jouer même les lions de mer !