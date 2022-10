Super Wings - Les Olympiades Junior

Helen a besoin d'une torche pour le relais de la flamme d'ouverture des Jeux internationaux des enfants. De plus, elle a besoin des SuperWings pour effectuer le relais avec la torche! Jett, Astra, Paul, et Willy acceptent d'aider, en portant la torche à travers Athènes, en Grèce. Mais quand Golden Boy décide de prendre la torche pour lui tout seul, les Jeux internationaux des enfants sont mis en péril. Les Super Wings vont-ils terminer leur odyssée d'Athènes et et utiliseront le flambeau pour allumer la flamme des Jeux ? Ou les jeux seront-ils annulés au profit des pitreries du Golden Boy ? Cela ressemble à un travail pour les World Guardians !