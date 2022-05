Super Wings - Les renards polaires

En Islande, un garçon nommé Geir part avec sa mère en excursion dans un bus géant pour voir des renards arctiques dans leur habitat naturel. Geir commande un costume de renard arctique pour que les timides renards sortent de leurs grottes et viennent à sa rencontre. Cela fonctionne, mais un bébé renard et d'autres renards ont rapidement des problèmes lorsque le glacier près duquel ils vivent commence à s'effriter à cause de l'érosion due au réchauffement climatique. Les renards tombent dans la mer et c'est maintenant à Geir et aux gardiens du monde de les sauver, eux et le glacier en train de fondre !