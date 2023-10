Super Wings - Monstres et fantômes

Jett doit livrer un colis à Irving, à Sleepy Hollow, le jour d'Halloween. Irving ne sort jamais faire le tour des maisons pour avoir des bonbons, parce qu'il a trop peur. Mais cette fois, grâce au déguisement de squelette qu'il vient de recevoir, il ose sortir. Jett l'accompagne. En chemin, ils croisent d'autres enfants qui mettent Irving au défi d'aller au vieux manoir, dans lequel vit une vieille femme et ses monstres. Irvin et Jett entrent dans la manoir, et se retrouvent effectivement poursuivis par une horde de petits monstres! Jett appelle les Super Wings à l'aide.