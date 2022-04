Super Wings - On a volé la Joconde

Jett s'envole pour Paris, France, et livre un télescope à une fille nommée Amélie. Amélie est au très fréquenté musée du Louvre avec sa mère et a besoin du télescope pour voir l'œuvre d'art la plus célèbre du monde : la Joconde. Mais les choses tournent mal lorsque la Joconde est volée... et que la maman d'Amélie disparaît aussi ! Amélie est triste jusqu'à ce qu'un mystérieux agent secret au nom de code ""Hibou"" apparaisse et Jett l'aident à rechercher le voleur. Ils découvrent que c'est Golden Boy le coupable, et il est sur le point de s'enfuir jusqu'à ce qu'Astra arrive pour les aider. En utilisant son pouvoir de haute technologie, Amélie et Jett deviennent des agents secrets et aident l'agent Owl à retrouver la Mona Lisa et à la rendre au musée du Louvre et à s'assurer que son œuvre d'art la plus précieuse l'œuvre d'art la plus précieuse soit de retour à sa place !