Super Wings - Pagaille dans les livraisons !

Pendant qu'Astra travaille dans sa station spatiale, Theodore apprend que tous les ordres de livraison passent par son satellite. Golden Wheels et lui envoient Astra s'envoler dans l'espace et prennent la station, la transformant en quartier général de livraison de Golden Boy. GB commence à faire toutes les livraisons des SuperWings - très mal, tous les enfants reçoivent des colis minables. Sky a vent des livraisons détournées et envoie Jett pour apporter aux enfants des colis corrects. Le World Aircraft et les Super Wings s'envolent alors dans l'espace pour récupérer la station d'Astra. pour récupérer la station d'Astra, mais Golden Boy résiste et provoque l'apparition et fait apparaître un trou noir. Il est sur le point d'aspirer les SuperWings, World Robot, les SWs, Golden Boy et Golden Wheel ! Astra arrive à la dernière seconde et sauve la situation.