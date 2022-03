Super Wings - Pagaille sur les rails

Laerke veut mettre au point une vieille locomotive à vapeur, Lauge, afin qu'il puisse rejoindre ses amis au musée ferroviaire danois. Jett livre un kit de réparation de train et ils mettent leur plan en route. Lauge se refait une beauté, mais tout déraille lorsqu'elle change de voie. Très vite, Lauge devient un train en fuite, et il se dirige vers une impasse ! Jett et Laerke peuvent-ils sauver Lauge, ou son rêve de retrouver ses amis va- t-il partir en fumée ? C'est un travail pour les World Guardians !