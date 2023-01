Super Wings - Pyramides en péril

Quand Grand Albert perd son appareil photo qui a la capacité de rendre les choses plus grandes ou plus petites, celui-ci est trouvé par une fille en Egypte qui fait du baby-sitting pour son petit frère. L'appareil photo le transforme en un bébé géant. Mécontent de son tout petit hochet, il commence à pleurer. La jeune fille appelle les SuperWings pour commander un hochet géant pour le réconforter. Jett l'apporte, ravi que l'appareil photo de Grand Albert ait été retrouvé. Mais avant que Jett ne puisse redonner au bébé sa taille normale, celui-ci s'égare vers les pyramides qu'il commence à démonter et avec lesquelles il joue comme des blocs de construction géants. Sauver les pyramides et ramener le gros bébé à sa taille normale ne sera pas une mince affaire pour les World Guardians !