Super Wings - Recyclage sur plage

Jett livre des boites de recyclage à George, un jeune garçon qui s'inquiète que les plages sales de l'île de Mantanani empêchent son ami Duggy le Dugong de lui rendre visite. Jett, George et son grand-père nettoient le sable, mais ils découvrent un problème encore plus grand : une île de déchets flottant dans la mer. Les SuperWings et George doivent passer en mode mode World Guardians pour nettoyer les eaux afin que les animaux puissent revenir.