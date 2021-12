Super Wings - Retour à la préhistoire

"Jett s'envole pour Erfoud, au Maroc, et livre un détecteur de fossiles à un garçon nommé Kamal. Kamal veut trouver un fossile rare pour compléter sa collection, mais il a du mal à le faire. Lorsque le détecteur repère des formes étranges sous terre, Jett creuse profondément et Kamal et lui se retrouvent dans un lac souterrain avec une baleine vivante appelée Basilosaurus ! Les choses se gâtent lorsque la baleine colossale avale Jett ! Quand Tino arrive pour les aider, il s'avère que le Basilosaurus et lui sont de vieux amis ! Grâce aux pouvoirs des SuperWings, Tino et Kamal vont à l'intérieur de la baleine pour sauver Jett mais finissent par être expulsés lorsque la baleine éternue ! C'est à Kamal de sortir Jett de là et d'aider son ami baleine à trouver de nouveaux compagnons de jeu.