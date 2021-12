Super Wings - S02 Cap sur la préhistoire - I

Jett se rend en France, en Dordogne plus précisément, pour apporter à Margot un kit de peinture. Margot est passionnée par les mammouths et sa tante, qui est paléontologue, l'emmène voir les mammouths peints dans la grotte qu'elle étudie. Mais le rêve de Margot, c'est de voir un mammouth vivant… Jett, sans trop d'espoir, fait appel aux Super Wings. Grand-Père Albert arrive et ouvre un portail dimensionnel qui fait passer tout le monde à l'époque de la préhistoire. Là, ils rencontrent Urk, un garçon qui vit dans la grotte qu'ils viennent de quitter, et qui propose à Margot de lui montrer des vrais mammouths en laine et en os.