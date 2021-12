Super Wings - S02 Le concours de rigolade

Jett doit livrer un colis à Alessia, au Liechtenstein. Alessia veut participer au grand concours de rigolade, dont le but est de réussir à faire rire le Prince Simon, un petit garçon qui garde toujours son sérieux. Mais une fois sur place, elle se rend compte que ses blagues et la boîte de farces et attrapes qu'elle vient de recevoir ne suffiront pas… Jett fait alors appel aux Super Wings, qui peuvent être de grands comiques aussi.