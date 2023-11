Super Wings - S06 E06 - Une tornade de tortues

"Alors qu'une tornade s'abat sur la plage d'Iztuzu en Turquie, Sevgi veut enterrer un nid de sable pour les œufs de tortue caouanne, une espèce menacée et les sauver du vent. Jett lui livre donc un jeu d'outils pour creuser. Mais lorsque les oeufs commencent à éclore, les vents sauvages commencent à souffler les bébés tortues sur la plage ! Donnie arrive avec ses outils en acier et construit un véhicule spécial que la bande utilise pour traverser la plage et sauver les tortues. Mais lorsque la tornade arrive et aspire le reste des tortues dans son entonnoir, nos héros transforment leur véhicule spécial en un avion anti-tornade, entrent dans l'entonnoir et sauvent les tortues !