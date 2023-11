Super Wings - S06 E07 - La course sous l'eau

"Dale veut participer à une course de vélo sous-marine avec son père, et l'aider à gagner. Donc Jett livre un vélo tandem et accepte de rejoindre leur équipe. Les choses prennent un tournant lorsque Golden Boy entre dans la course et les fait dévier de leur route. Leur vélo entre en collision avec le Capitaine Wreck, un bateau pirate coulé qui dormait profondément. Elle se réveille et et pense qu'ils volent son trésor. Jusqu'à ce qu'elle dorme, les poissons qui vivent à bord du Capitaine Wreck ne peuvent pas rentrer chez eux, et Dale ne peut pas récupérer son vélo ! Pourront-ils convaincre le capitaine Wreck qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas après son trésor, ou Dale est-il destiné à la dernière place ? On dirait un travail pour les gardiens du monde !