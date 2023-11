Super Wings - S06 E10 - Le Superwings légendaire (2ème partie)

"Jett doit contrôler les retombées des actions de Golden Boy qui a conduit à la libération d'un ""dinosaure"" d'un iceberg au Groenland. Golden Boy essaye de capturer le dinosaure et est jeté par-dessus une montagne avec Gloden Wheels pour son malheur. Le dinosaure s'enfuit avec Eric, un garçon de la région que Jett est venu aider au Groenland. Jett appelle Sky et elle amène le World Aircraft au Groenland pour l'aider à résoudre ce gros problème, en transformant le World Aircraft en World Robot. Avec cette puissante amélioration, ils rejoignent Jett pour sauver Eric. La bataille qui s'ensuit mène à la découverte que le ""dinosaure"" est en fait un légendaire Super Wing perdu, Tino, et tout le monde devient ami. Jett accomplit sa 300e mission et devient membre du SuperWings Hall of Fame.