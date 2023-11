Super Wings - S06 E36 - Escapade gourmande

"Minju et ses amis font du bibimbap dans un bol géant pour le festival de bibimbap de Jeonju. Le seul problème est qu'il leur manque les énormes palettes de riz nécessaires pour le mélanger. Jett les livre, mais les choses se compliquent lorsque Golden Boy et Golden Wheels arrivent et essaient de mélanger le bibimbap eux-mêmes. L'excès de zèle de Golden Wheels fait rouler le bol géant sur roues de façon incontrôlable, menaçant les festivaliers et le village Hanok e Jeonju. Jett et Minju pourront-ils arrêter le bibimbap qui roule, ou le festival sera-t-il ruiné ? On dirait un travail pour les World Guardians !