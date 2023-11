Super Wings - S06 E39 - Voyage dans l'espace (2ème partie)

Jett, Astra et Rover continuent d'aider Emma, son père et le le vaisseau spatial Rick à découvrir le système solaire. Mars est un prochain arrêt rapide, mais quand le voyage vers Jupiter est trop long pour Rick, World Aircraft leur vient en aide avec un système de distorsion pour les accélérer jusqu'au vaisseau spatial. L'avion vient à leur aide avec un moteur de distorsion pour les accélérer vers les planètes extérieures. Le problème, c'est que Golden Boy et Golden Wheels les suivent ! Ils trouvent leur Golden Cube flottant dans l'espace, Golden Boy essaie de voler quelques Super Balls et une bataille entre World Robot et Golden Robot explose. Mais c'est World Robot qui reçoit une SuperBall spéciale grâce à l'aide des World Guardians