Super Wings - Super Robot contre Robot Doré (1ère partie)

Quand une fille nommée Alani remarque que le niveau de la mer monte monte autour de l'île de Tuvalu, elle commande un énorme canot de sauvetage pour que tous les habitants de son village l'embarquent. Mais alors que les eaux continuent de monter à une vitesse alarmante, il devient urgent d'en trouver la cause. Jett et Alani se rendent en Antarctique où le satellite d'Astra capte de mystérieux relevés météorologiques. Ils découvrent que Golden Boy en est la cause avec un étrange dispositif secret. La chaleur qu'il dégage fait fondre les glaciers de l'Antarctique et le dispositif s'avère être un robot géant conçu pour faire de Golden Boy le meilleur World Guardian, c'est un énorme problème pour les Super Ailes !