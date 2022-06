Super Wings - Super Robot contre Robot Doré (2ème partie)

Jett se retrouve coincé sous la glace en Antarctique à cause de Golden Boy et Golden Wheels, un robot géant en or. Il est secouru par le World Aircraft et apprend que Golden Boy a causé beaucoup de problèmes de réchauffement climatique sur la planète mais que ses collègues SuperWings se sont mobilisés pour réparer les dégâts. Jett et le World Aircraft partent pour Tuvalu où Golden Boy a emmené une fille nommée Alani pour sauver sa maison de la montée des eaux (causée par Golden Boy). Jett essaie de maîtriser Golden Robot tout seul mais n'y arrive pas. C'est une bataille féroce jusqu'à ce que les Gardiens du Monde, World Robot et Alani se combinent pour repousser Golden Boy, Golden Wheels et le Golden Robot.