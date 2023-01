Super Wings - Un gros rhume

En Corée du Sud, un petit enfant nommé Ha-Jun a un rhume mais mais n'aime pas le goût du médicament que son père doit lui donner. Yuna, la sœur de Ha-Jun, appelle les Superwings à l'aide et Jett apporte une boule de gelée spéciale en forme d'avion remplie du médicament. Ha-Jun la veut maintenant parce qu'il aime les avions. Mais quand un accident fait tomber l'avion en gelée dans un endroit étroit, Jett, Astra et Yuna doivent se rétrécir à une taille minuscule pour le récupérer. Ha-Jun finit par manger l'avion en gelée avec nos héros rétrécis par la même occasion ! Maintenant dans le système digestif de Ha-Jun, Jett, Astra et Yuna combattent les bactéries qui donnent à Ha-Jun son rhume. Faisant équipe avec les globules blancs de Ha-Jun et en utilisant les médicaments, ils vainquent la bactérie et guérissent Ha-Jun.