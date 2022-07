Super Wings - Un match de foot étonnant !

Fabio aime le football mais l'histoire ne l'intéresse pas. Un jour, la maman de Fabio l'emmène visiter son lieu de travail, le célèbre parc archéologique de San Augustin. Fabio apporte son ballon, ne s'attendant pas à s'amuser durant cette visite. Puis il fait accidentellement tomber son ballon dans un des sites où se trouvent de nombreuses statues anciennes ! Jett lui remet une pince extensible. Pendant que Jett l'aide à attraper la balle, ils renversent les statues comme des dominos. Donnie arrive pour faire face à cette situation et ouvre une Superball avec le pouvoir de la terre. Cependant, l'effet Terre fait se réveiller ces statues de pierre ! Fabio et les SuperWings doivent maintenant chasser les effets de la Superball. Ils commencent donc à jouer à des jeux de football amusants avec les statues qui finissent par les rendormir. Fabio se sent triste après être devenu un bon ami les statues, et prévoit de leur rendre visite à nouveau.