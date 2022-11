Super Wings - Voyage dans l'espace (1ère partie)

Une fille nommée Emma vit à Transinne, en Belgique et elle demande aux Super Wings s'ils peuvent l'aider à réaliser son projet scolaire sur le système solaire. Elle voulait faire des recherches dans un musée local mais mais il est fermé. Jett arrive avec un ensemble d'ailes et de boosters qu'il fixe à une maquette de vaisseau spatial, Rick, qui peut maintenant les faire voler dans l'espace pour découvrir les planètes du système solaire. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils s'écrasent accidentellement sur Rover et restent coincés dans un tas de déchets spatiaux près de la Terre. Tous deviennent des gardiens du monde et travaillent ensemble pour transformer les débris spatiaux en étoiles afin qu'Emma puisse voir la Terre clairement et continuer son projet.